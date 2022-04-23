Минобороны РФ сообщило о 860 дезертирах в Нацгвардии Украины

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23 апреля 2022, 16:34

Фото: pixabay.com

В своём телеграмм-канале МО РФ разместило новую информацию о значительных потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В том числе и о дезертирах.

В частности, в сообщении говорится: «Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части. Больше всего дезертирств подтверждено в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) – 152 человека. Также большое количество дезертиров отмечено в в/ч 3014 (84 человека), в/ч 3033 (82 человека) и в/ч 3030 (79 человек). 37 военнослужащих отказались выполнять приказы и покинули в/ч 3057, в состав которой входит карательный отряд «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация)».

Ниже размещён перевод документа изданного для служебного пользования командования Нацгвардии и руководства МВД Украины.

Сведения о численности дезертиров в частях Национальной гвардии Украины (по состоянию на 29 марта 2022 г.)

Самовольно оставили войсковые части – 861 человек.

- 1-я бригада оперативного назначения, в/ч 3027 – 57;

- 27-я отдельная бригада (конвойная), в/ч 3066 – 69;

- 25-я отдельная бригада охраны общественного порядка, в/ч 3030 – 79;

- 75-ый отдельный батальон, в/ч 3047 – 70;

- 25-ый отдельный батальон, в/ч 3061 – 65;

- 16-ый отдельный батальон, в/ч 3056 – 152;

- 9-ый полк оперативного назначения («Гепард»), в/ч 3029 – 68;

- 23-я отдельная бригада охраны общественного порядка, в/ч 3033 – 82;

- 19-ый полк охраны общественного порядка, п/ч 3039 – 7;

- 34-ый отдельный батальон (конвойный), в/ч 3014 – 84;

- 11-я отдельная бригада охраны общественного порядка, в/ч 3012 – 4;

Управление (Восточное ОТО) – 1;

- 11-ый отдельный батальон, в/ч 3051 – 4;

- 12-я отдельная бригада оперативного назначения, в/ч 3057 – 37;

- 5-я отдельная Слобожанская бригада, в/ч 3005 – 14;

- 15-тый отдельный полк, в/ч 3035 – 7;

- 3-я бригада оперативного назначения, в/ч 3017 – 5;

- 45-ый полк оперативного назначения имени Александра Красицкого, в/ч 4114 – 3;

- 50-ый полк, в/ч 1241 – 5;

- 40-ой полк, в/ч 3008 – 3;

- 26-ой отдельный батальон, в/ч 3059 – 2;

- 16-ый полк охраны общественного порядка, п/ч 3036 – 4;

- 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка, в/ч 3011 – 4;

- Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений, в/ч 3070 – 9;

- Объединенный узел связи, в/ч 3077 – 16;

- Отдельный батальон охраны и обеспечения ГУ НГУ, в/ч 3078 – 2;

- Центральная база хранения оружия и боеприпасов, в/ч 2276 – 6;

- 2-ой полк охраны особо важных государственных объектов, в/ч 3022 – 1;

- 22-я отдельная бригада по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, в/ч 2260 – 1.