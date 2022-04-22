Из Молдавии на Украину ежедневно переправляются ж/д составы с горючим

Аргументы Недели → Армия 13+

22 апреля 2022, 22:07

Фото: Соцсети

В сети появилась информация о том, что из Молдавии каждые полчаса уходит железнодорожный состав из наливных цистерн с топливом. В частности, такие данные привёл Михаил Онуфриенко.

Он также сообщил, что каждый состав может перевозить до 4 тыс. тонн горючего. Судя по всему, ВСУ в состоянии создать для себя необходимый для ведения боевых действий запас ГСМ и уничтожение российскими ВС украинских нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов этому не помешает. Доставка украинским войскам не только ГСМ, но и боевой техники, и тяжёлого вооружения с боеприпасами остаются возможными, потому что российская авиация, имея полное господство в воздухе, не атакует ж/д эшелоны и составы с наливными цистернами во время транспортировки. Более того, железные дороги и мосты не подвергаются разрушительным огневым ударам с воздуха. Поэтому транспортная система Украины продолжает работать по-прежнему эффективно. Учитывая, что Запад буквально заваливает Украину оружием, можно сделать вывод, что ВСУ и в дальнейшем смогут оказывать упорное сопротивление российским войскам.