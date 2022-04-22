Румыния готова отдать Украине свои старые истребители МиГ-21, недавно снятые с эксплуатации

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22 апреля 2022, 18:12

Фото: Соцсети

В Бухаресте высказали намерения передать Украине самолеты МиГ-21. На хранении у Министерства обороны Румынии находится около 40 таких маши. Взамен Румыния может получить от США истребители F-16. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на слова председателя палаты депутатов Марчела Чолаку, прозвучавшие в эфире телеканала Romania TV.

Румынские власти уже готовят поправки к законодательству, чтобы легализовать передачу Киеву вооружение из государственных резервов. Решение не будет приниматься тайн.

Накануне 15 апреля Минобороны Румынии приостановило эксплуатацию самолетов МиГ-21 LanceR — их заменят самолеты F-16.

Отмечается, что данный тип самолётов отличается ненадёжностью, вероятно из-за ненадлежащего технического обслуживания и по другим причинам, вполне естественным. За последнее время было несколько крушений румынских МиГ-21. Не далее, как 3 марта, во время учебного полёта упал один такой истребитель в уезде Констанца (юго-восток страны), пилот погиб.

Вылетевший для проведения спасательных работ вертолёт потерпел крушение, все кто был на нём - погибли. За год до этого в районе Дедрад уезда Муреш также разбился МиГ-21. Поэтому Министерство обороны Румынии приняло решение приостановить эксплуатацию самолетов Миг-21 и вертолетов IAR 330 Puma. Однако, по мнению Бухареста, давно устаревшие двадцать первые миги могут пригодится Киеву в боевой обстановке, несмотря на то, что они «благополучно» падают при выполнении несложных учебных полётных заданий.