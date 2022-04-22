Бойцы сил украинской территориальной обороны сбили самолёт ВВС ВСУ с высокопоставленными офицерами на борту

Аргументы Недели → Армия 13+

22 апреля 2022, 15:50

Фото: Соцсети

В сети появилась информация с ссылкой на компетентный источник, что предположительно над Запорожской областью был сбит транспортный самолёт ВВС ВСУ с офицерами из состава командования украинской армии.

По полученным сведениям, был сбит транспортный самолёт Ан-26 ВВС ВСУ с рекогносцировочной группой на борту, состоявшей из высших офицеров украинской армии. Данная группа, вероятно, совершала облёт линии, куда планируется отвести украинские войска для создания нового рубежа обороны. То есть, маршрут самолёта пролегал над украинскими тылами. Также стало известно, что он был сбит бойцами украинской самообороны, предположительно из ПЗРК. Каким именно комплексом - не известно. Об участи экипажа и пассажиров пока сведений нет.