Крейсер «Москва» могли подорвать боевые пловцы НАТО?

Наиболее вероятными причинами гибели флагмана российского Черноморского флота крейсера «Москва» уже назывались поражение крылатыми ракетами, подрыв на мине, пожар в результате неисправности электропроводки и даже курение в неположенном месте. Своим мнением по поводу трагедии поделился капитан 1-го ранга в отставке Сергей ИЩЕНКО.
«Не исключено, что имела место диверсия, которую совершили, к примеру, боевые пловцы. На мой взгляд, данная версия многое объясняет. Мину нужно было установить в наиболее опасном месте, чтобы вызвать детонацию боеприпасов в пороховом погребе. Если это так, то необязательно, что атаку на «Москву» провели украинские боевые пловцы. Сделать это могли и американцы, и англичане, чьи базы находятся в соседних черноморских странах. Не секрет, что сейчас на Украине действуют натовские инструкторы и даже военные специалисты.
С учётом того что крейсер находился недалеко от берега, подплыть к нему можно было хоть на рыбацком баркасе или на резиновых лодках. На самом деле в распоряжении НАТО имеются технические средства доставки боевых пловцов даже на более значительные расстояния, причём без существенного риска их обнаружения. В пользу этой версии также говорит факт ночной атаки в кромешной тьме», - считает Сергей Ищенко.
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