Аргументы Недели → Армия 13+

20 апреля 2022, 21:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Понятие глубокий тыл - было справедливо для Второй мировой войны. Для СССР таковым являлись: Урал, Сибирь, республики Средней Азии, куда не могла долететь немецкая дальняя авиация. В современных войнах понятие глубокий тыл полностью нивелировано, поскольку нынешние средства поражения могут долететь куда угодно. Ограничений по дальности полёта практически нет. Однако, с учётом политических реалий Чехия, Польша и Словакия стали глубоким тылом Украины. Российские средства поражения могут уничтожить любой объект, на территории этих стран, но поскольку они являются членами НАТО, Москва этого делать не будет. Америка и другие страны Запада, наращивая военные поставки Киеву, фактически провоцируют Россию на принятие мер по уничтожению грузовых хабов на территории Польши, Словакии и Чехии.

Начнём с того, что на территории Польши проводится подготовка украинских и иностранных новобранцев, которых затем переправляют на передовую. Польша принимает военные грузы, поставляемые из стран НАТО по воздуху на аэродромах городов Жешув и Люблин. Также для данных целей задействованы железнодорожные транспортные системы не только Польши, но и Словакии, и Чехии. Прага взяла на себя обязательства по ремонту танков и легкобронированной техники советского производства, как снимаемых с длительного хранения в странах бывших участницах Варшавского договора, так и доставленных с поля боя. Министр обороны Чехии по этому поводу сказал: «Небольшие неисправности или боевые повреждения будут устранены собственными усилиями украинской армии и украинской оборонной промышленности, помощь Чехии позволит использовать возможности чешских предприятий оборонной промышленности для более масштабных работ, включая капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию оборудования, находящегося на длительном хранении». Ранее Прага отправила на Украину один эшелон с двадцатью реактивными системами залпового огня RM-70 (чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град») и один эшелон с танками Т-72 и боевыми машинами пехоты БМП-1.

По сути, Чехия решила вспомнить, как снабжала бронетехникой и артиллерийскими системами гитлеровскую армию. Кстати, именно на чешских танках немцам удалось совершать свои первые глубокие прорывы в обороне РККА и дойти до предместий Москвы. Уже в наши дни, после событий 2014 года Чехия стала одним из основных хабов для поставки оружия и боеприпасов не только на Украину, для ведения войны на Донбассе, но и в Сирию, в интересах исламистских радикалов.

Словакия уже отдала все свои ЗРК С-300 Украине. Сейчас ведутся переговоры о передаче Киеву фронтовых истребителей МиГ29 советского производства, возможно та же участь ждет и другие советские летательные аппараты, состоящие на вооружение словацких ВВС. Есть сведения о поставках Бухарестом - Киеву самолётов и запчастей к ним.

Вал поставок вооружений на Украину нарастает. Британия планирует передать Украине броневики Stormer, оснащенные переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) Starstreak. Также Лондон начал поставки украинцам противокорабельных ракет ПКР Harpoon. Есть версия, что именно этими ракетами был обстрелян российский крейсер Москва. Норвегия поставляет Киеву переносные зенитные ракетные комплексы «Мистраль». США также валом гонят вооружения в Незалежную, на этот раз на суму 800 млн. долл. В новом пакете поставок 155-мм гаубицы, боеприпасы к ним; 10 к РЛС AN/TPQ-36; две РЛС AN/МPQ-64 Sentinel; 300 комплексов барражирующих боеприпасов Switchblade; 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin; несколько тысяч «других противотанковых комплексов»; 200 старых БТР М113; сто бронеавтомобилей HMMWV; 11 вертолетов Ми-17; беспилотные катера береговой обороны; 30 тыс. бронежилетов и защитных шлемов; более 2000 оптических и лазерных дальномеров; противопехотные мины М18А1 Claymorе; взрывчатку С-4. Прибалты переправляют на Украину старые советские артиллерийские системы и выстрелы к ним. Поляки подчищают все свои военные склады длительного хранения и гонят в Незалежную скопом всё, что там находят. В вооружении Киева участвуют Болгария, Турция и Хорватия, Испания, Греция, Италия и Франция, Канада, Австралия и Южная Корея. Список можно продолжить. Главными транспортными артериями, по которым идут все военные грузы являются железные дороги, соединяющие Польшу и Украину, а также Словакию и Украину.