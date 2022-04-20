Что может означать отвод войск ВСУ из треугольника Рубежное — Северодонецк — Лисичанск

Аргументы Недели → Армия 13+

20 апреля 2022, 18:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Основное внимание экспертов сейчас приковано к «большой Донбасской дуге» - это участок фронта от Балаклеи до Гуляйполя. Канонада гремит вблизи Балаклеи, Гусаровки, южнее Изюма. Российская пехота значительно продвинулась вперёд в районе Лимана, спрямив линию фронта. Таким образом Изюмская группировка ВС РФ нивелировала опасность для своего левого фланга. Судя по поступающим данным, украинская армия формирует новый рубеж обороны, условно проходящий через Первомайское, Барвенково, Павлодар. Южная группировка ВС РФ предприняла попытку прорыва в обход хорошо укреплённой противником Великой Новосёлки. В Мариуполе продолжается зачистка промзоны Азовстали с перерывом на гуманитарную паузу.

Отход украинских войск из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка означает, что командование ВСУ признаёт дальнейшую оборону вышеуказанного «треугольника» нецелесообразной. Причин приятия такого решения может быть много. Во-первых, войска ВСУ занимавшие данные позиции последние несколько суток подвергались очень мощному огневому воздействию. По ним, что есть силы лупила ствольная и реактивная артиллерия ВС РФ и ЛНР. С воздуха атаковала фронтовая и армейская авиация ВКС РФ. Однозначно, украинские войска здесь понесли большие потери. Возможно, (и это, во-вторых) начались существенные перебои в снабжении, опять же из-за мощного огневого воздействия на операционные линии ВСУ в данном районе. Ранее в Киеве заговорили об острой нехватке боеприпасов и вооружений. Вероятно, это в первую очередь коснулось именно данного участка передовой линии украинских войск. В-третьих, командование ВСУ могло прийти к мнению, что войска, оборонявшие участок фронта в районе Рубежного, Лисичанска, Северодонецка окончательно измотаны, требуют отдыха, полонения и их боеспособность снизилась настолько, что они не в состоянии выполнять поставленную боевую задачу. К тому же, есть опасность, что они попадут в окружение и не смогут долго оказывать сопротивление.

Скорее всего командование ВСУ отведёт группировку из вышеуказанного района на новую линию обороны, поскольку здесь созданы значительные запасы вооружения и боеобеспечения, благодаря беспрепятственному подвозу оных по железной дороге из Польши и Словакии. Как это уже отмечалось не раз, российская авиация не бомбит украинские военные железнодорожные эшелоны. Возможно, это делается по веским политическим причинам. Главным железнодорожным хабом в обеспечении фронта оружием, боеприпасами и прочими материальными средствами стал Днепропетровск (Екатеринослав). От сюда техника и всё прочее доставляется по войсковым формированиям ВСУ на передовую и прифронтовую зону.

Отход украинских войск из вышеозначенного района, может стать предвестником отступления всей донбасской группировки на новые оборонительные линии на левом берегу Днепра. Более того, очень вероятно, что командование ВСУ отведёт свои силы за Днепр и создаст на его правом - высоком берегу мощную оборонительную линию. На фоне увеличения поставок оружия странами Запада это выглядит вполне вероятным, особенно если учесть, что Киеву скоро будут предоставлена тяжёлая американская артиллерия и мощные средства ПВО из Норвегии. Кроме того, из складов длительного хранения и за счёт ВС стран, некогда входивших в военную организацию Варшавского договора, пополняется парк бронетехники, армейской и фронтовой авиации ВСУ. Америка передаёт Украине вертолёты Ми-17, ранее закупленные у России для нужд афганской армии.

Развертывание в Причерноморье британских противокорабельных ракетных комплексов создаст дополнительные трудности для действий ЧФ и обеспечения безопасности его баз и кораблей.