Испытание МБР «Сармат» - это в первую очередь демонстрация силы

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20 апреля 2022, 18:45

Фото: Соцсети

Сегодня в 15 часов 12 минут московского времени на Государственном испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Задачи пуска выполнены в полном объёме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Летные испытания перспективной ракеты тяжёлого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат».

Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае, ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу».

Комплекс «Сармат» - изделие исключительно российской кооперации промышленности. Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты, принципиально расширился диапазон её боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки.

Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета.

Ракета «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. «Сармат» самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны. По ранее заявленным ТТХ дальность полёта этой ракеты позволит, при необходимости, наносить удары по любой точке на планете через Южный и Северный полюсы.