Киев начал разоружение батальонов территориальной обороны на западе Украины

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19 апреля 2022, 21:43

Фото: Соцсети

Украинские власти решили силовым методом разоружить батальоны территориальной обороны на западе страны. Об этом сообщает новостной портал EADaily.com, ссылаясь на источник в СБУ и информацию, размещённую в телеграмм-каналах. Похоже, что в Киеве наконец-то поняли, что террбаты не участвующие в боевых действиях представляют собой угрозу для безопасности не затронутых военными действиями регионов Украины.

Командование и Генштаб ВСУ совместно с СБУ запланировали провести специальную операцию по разоружению подразделений территориальной обороны на западе страны.

Планируется изъять у террбатовцев противотанковые ракетные комплексы Javelin, NLAW, зенитные комплексы Stinger и другое оружие. По данным ВСУ на западе Украины у сил территориальной осталось 10−15% комплексов Javelin, не менее 25% комплексов NLAW и около 10% ПЗРК Stinger от всего числа поставленных Западом. В то время, как нехватка этого оружия остро ощущается на линии фронта. Возможно, есть ещё одна причина для этого изъятия. Ранее поступала информация о продаже украинцами военной помощи на европейском чёрном рынке оружия.