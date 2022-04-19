МО РФ: Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники ВСУ

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19 апреля 2022, 21:20

Фото: Соцсети

Минобороны РФ сообщает, что в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника близ населённых пунктов Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники.

В районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1. Фронтовая авиация ВКС России атаковала 31 военный объект Украины. Среди них уничтожены: в районах населенных пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе н/п Приволье. Силы ПВО РФ продолжают уничтожить украинские беспилотные летательные аппараты.

Ракетные войска в течение дня поразили два пункта управления украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.