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18 апреля 2022, 20:49

Фото: Соцсети

Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Васильков, Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины.

Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман. Это Изюмский сектор специальной операции.

Фронтовая авиация авиацией ВКС России нанесла удары по 84-м военным объектам Украины. Уничтожены: в Днепропетровске (Екатеринославе) завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У»; в районе населенного пункта Зелёное Поле командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта (н/п) Червонная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива. Также обстреляны 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.

Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту.

Поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также под огнём оказались 15 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское. В районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата,250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники.