ВС РФ подтягивают ближе к Донбассу несметное количество систем залпового огня

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18 апреля 2022, 20:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Харьковской области, недалеко от Изюма, местные жители увидели очень протяжённую колонну самоходных российских реактивных систем залпового огня, предположительно: БМ-21 «Град». Это указывает на то, что на войска ВСУ на изюмском участке фронта скоро окажутся под гигантской лавиной огня. По внешним признакам можно предположить скорое начало наступательных действий ВС РФ на встречных направлениях: сквозь линию Гуляй-Поля и Великих Новосёлок на север, а также с плацдарма, расположенного картографически ниже Изюма - на юг.

Уличные бои завершились в Кременной, силам ЛНР открыт путь на Лисичанск и Северодонецк. Южнее, обозначился успех в наступлении войск РФ и ДНР в направлении на Покровское. Россияне ведут жесткую огневую подготовку по позициям противника, расположенным на рубеже Макаровка - Новодаровка, южнее Великой Новосёлки, примерно на лини Гуляй-Поля. Возможно, идёт серьёзная обработка первых эшелонов обороны, на участке грядущего прорыва. Впрочем, не стоит делать скоропалительных выводов, будучи непосвящённым в планы Генштаба ВС ФР.