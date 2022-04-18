На Донбассе, в Попасной взбунтовались украинские артиллеристы из дивизиона РСЗО

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18 апреля 2022, 19:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Артиллеристы 54-той отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ имени Ивана Мазепы (что о многом уже говорит), воюющие против войск РФ и ЛДНР в Попасной взбунтовались из-за невыплат обещанных «боевых» денег. Об этом пишет новостной портал EADaily.com, ссылаясь на информацию, размещённую в телеграмм-канале ВСУ.

Идеологическая атмосфера в 54-ой ОМБр, сформированной в 2014 году, насыщена радикальным национализмом, сам факт, что она носит имя предателя Ивана Мазепы, удостоенного медалью «Иуды», выпущенной в единственном экземпляре в его честь, по указу Петра Великого - говорит о многом. В Попасной занимает позиции 2-й механизированный батальон этого соединения, усиленный отборными нацистами из отдельного батальона Нацгвардии имени Кульчицкого (этот персонаж вовсе не знаком истории, генерал Александр Кульчитский погиб по Славянском в 2014 году, вертолёт, на борту которого он летел- был сбит ополченцами). В составе 54-той ОМБр воюют боевики из харьковского отделения «правого сектора» (запрещён в РФ). Именно представители этой организации, служившие в данном соединении ещё в 2017 году, уже тогда устроили голодовку, поскольку их хотели выгнать из бригады из-за низкой дисциплины и повального пьянства.

В настоящее время в 54-ую ОМБр буквально лихорадит. Центр событий находится в поселке Лоскутовка (севернее Попасной), где располагается командный пункт (КП) данного соединения. От сюда в основном ведётся обстрел мирных селений Донбасса из пусковых установок РСЗО «Град». Телеграмм-канал ВСУ «НачШтабу» сообщает, что рядовые и сержанты означенной бригады саботируют приказы своего начальства. Скандал разгорелся из-за невыплат «боевых денег» личному составу реактивного дивизиона бригады. А это от 30 до 100 тысяч гривен (81 600—272 000 рублей). Артиллеристы получали на руки 29 тысяч - максимум.

Командир артдивизиона Евгений Леонов перевёл всех недовольных в пехотные подразделения второго эшелона, где в качестве «боевых» платят сущие гроши. Кстати, среди военнослужащих дивизиона были артиллеристки- женщины. От них избавились в первую очередь со словами: «В артиллерии бабы не нужны. А на переднем крае в пехоте как раз не хватает мяса». То, что «Градами», стрелявшими по мирным жителям, управляли, кроме прочих - женщины, также стоит взять на заметку.

Сейчас все изгнанные их реактивного дивизиона военнослужащие оказались на переднем крае, и они в списках тех подразделений куда. их перевели не значатся. Командир артдивизиона Леонов никакого рапорта о своем решении по команде не передавал. Это, к слову, о строевой(кадровой) дисциплине в ВСУ и об учёте погибших украинских военнослужащих, который ведётся из рук вон плохо. Судя по всему, этот бардак является одним из хвалёных стандартов НАТО.

По свидетельству самих артиллеристов: «В реактивном дивизионе процветают бедлам и коррупция. Кормят очень плохо. Еду часто привозят густую и холодную, а иногда в таком количестве, что хватает только на половину личного состава. Кто успел — тот поел. Остальные перетопчутся. Гуманитарная помощь дальше штаба бригады не идет. Командир дивизиона Леонов даже не скрывает, что он ворует денежное и материальное довольствие. Своим бойцам он говорит, - надо делиться».

Очень странно, что при таких условиях службы, в военное время, да ещё и на передовой, украинские солдаты не убивают своих зарвавшихся командиров. Впрочем, случаи, когда это всё же происходит - уже известны. Поступают также сообщения о растущем дезертирстве в ВСУ.