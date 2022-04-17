На изюмском направлении складывается особо сложная для российских войск ситуация

Аргументы Недели → Армия 13+

17 апреля 2022, 20:22

Фото: Соцсети

Фронтовое агентство новостей «АННА-Ньюс» отмечает, что бои южнее Изюма приняли ожесточённый характер. Российские войска замедлили здесь продвижение. Это во многом связано с усилением сил ВСУ на данному направлении. Напоминаем, что доставка вооружений, техники, боеприпасов и личного состава ведётся по железным дорогам, которые, по совершенно непонятным причинам, остаются без воздействия российской авиации.

Ранее против «Изюмской» группировки ВС РФ со стороны ВСУ действовали в районе Верхнополья подразделения 81-вой штурмовой бригады, в районе Долины - подразделения 95-той штурмовой бригады и два батальона Нацгвардии, в Славянске - 15-тый полк, в районе Светогорска и Яровой: 2-рой батальон 17-той танковой бригады и подразделения 57-мой моторизованной бригады, в Лисичанске - батальон «Донбасс» и остатки 79-той штурмовой бригады, в Северодонецке - батальон Нацгвардии и формирования территориальной обороны. Теперь к ним на усиление прибыла 93-я механизированная бригада, которую по железной дороге переместили из Сумской области, после отхода оттуда российских войск.

Очевидцы рассказывают, что с обеих сторон очень плотно работает артиллерия. ВСУ даже отваживаются применять здесь жалкие остатки своей армейской авиации. Кроме того, украинские войска сохранили за собой позиции, как западнее, так и восточнее Изюма. То есть сохраняется опасность фланговых ударов по наступающим российским войскам с выходом в их тыл и окружением. Положение усугубляется тем, что ВСУ продолжают переброску своих сил и средств на данный участок фронта. И если украинские железнодорожные воинские эшелоны не полетят под откос под огнём российской авиации, ситуация в указанном районе будет только усугубляться.