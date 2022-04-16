Фронтовая сводка за 16 апреля

Аргументы Недели → Армия 13+

16 апреля 2022, 20:50

Фото: Соцсети

Продолжаются упорные бои практически на всех основных направлениях наступления войск РФ, по всей линии фронта. Гремит канонада в Харькове, под Славянском, Барвенково, в Авдеевке, Марьинке, Мариуполе и на границе Херсонской и Николаевской областей.

Идёт наступление ВС России от Изюма общим направлением на юг, на Славянск и Барвенково. Здесь противник сосредоточил большие силы и успел хорошо подготовить оборону в инженерном отношении. Кроме того, из-за отсутствия сплошной линии фронта, украинские ДРГ имеют возможность проникать в тыл российских войск и проводить здесь диверсии. На их ликвидацию приходится отвлекать значительное количество личного состава.

В населённом пункте (н/п) Попасная российские войска заняли здание администрации. Очевидцы указывают: «ВСУ превратили город в сплошной укрепрайон, оборудовав многочисленные огневые позиции в частном секторе и изрыв его многочисленными траншеями и подземными тоннелями». Также поступают сообщения о некотором военном успехе на Марьинском направлении.

На юге ВСУ накапливают силы для удара на Херсон. Есть сведения, что российская фронтовая разведка внимательно наблюдает за действиями противника, артиллерия войск РФ и авиация ВКС РФ воздействует на него огнём. Таким образом ликвидируются скопления сил и средств ВСУ, способных прорваться к Херсону.