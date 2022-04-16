На Украине погиб, исполняя воинский долг, генерал-майор Владимир Фролов

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16 апреля 2022, 19:59

Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище с воинскими почестями был похоронен заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов, который погиб на Украине. Об этом сообщает агентство РИА-Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации губернатора города.

На похоронах губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглова: «Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики в Донбассе больше не слышали разрывов бомб, чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться, как в последний раз». Из уст Фролова стало известно, что Владимир Фролов был потомственным военным «настоящим патриотом, храбрым и отважным человеком».