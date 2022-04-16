Офицер СБУ передал списки законспирированных украинских нацистов-правосеков российским военным

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16 апреля 2022, 18:12

Фото: Соцсети

Задержанный в Херсоне офицер СБУ, бывший куратор Добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ), передал российским силовикам документы, в которых значатся имена и данные участников 12-го запасного батальона ДУК. Об этом пишет портал EADaily, ссылаясь на агентство РИА Новости.

Вышеупомянутый 12-й запасной батальон ДУК ПС дислоцируется в селе Плодовое в Каховском районе, Херсонской области, на территории бывшего общежития государственного предприятия «Опытное хозяйство Новокаховское» Кировоградской сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии аграрных наук. В документах, которые оказались в руках российских военных, есть информация о 30 членах этой радикальной националистической организации. Российским военным стали известны паспортные данные, клички и другие сведения личного характера, а также информация об их участии в карательной операции на Донбассе. Также, в бумагах указано, что среди боевиков ДУКа есть уголовники и наркоманы. У 12-го запасного батальона имелся собственный склад с оружием и боеприпасами, место хранения которого тщательно скрывалось.