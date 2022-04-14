Конашенков: Фронтовая авиация ВКС РФ за сутки атаковала 48 военных объектов Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

14 апреля 2022, 13:51

Фото: соцсети

В течение ночи на 14 апреля высокоточным оружием ВС РФ уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме «Днепр» обращены в металлолом - украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2». Об этом и других событиях специальной операции сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Фронтовая авиация ВКС РФ за минувшие сутки атаковала 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники. Российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.

За минувшую ночь в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты ВМСУ. Среди них 176 офицеров.