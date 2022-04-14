Прага активно вооружает украинских нацистов

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14 апреля 2022, 00:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Чехия отправила на Украину еще один эшелон с двадцатью реактивными системами залпового огня RM-70 (чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град»). Об этом сообщают сразу несколько телеграмм-каналов, ссылаясь на чешские и украинские источники.

Чехия, похоже, решила вспомнить как снабжала во время Второй мировой войны боевой техникой, артиллерийскими системами и боеприпасами к ним войска нацистской Германии. История повторяется, первый раз в виде трагедии, второй раз - в виде фарса. Сейчас Чехия поставляет технику и вооружения нацистской Украине. Стоит отметить, что фарс на это раз получился какой-то ну уж очень кровавой.

Напоминаем, буквально на днях Прага отправила другой железнодорожный эшелон на Украину, гружёный десятью танками т-72 и тридцатью боевыми машинами пехоты БМП-1.