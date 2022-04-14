МВД ДНР: 36-тая ОБрМП ВМСУ и приданные ей подразделения сложили оружие и сдались в плен

Аргументы Недели → Армия 13+

14 апреля 2022, 00:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По заявлению МВД ДНР на вечер 13 апреля в плен сдались около 1350 военнослужащих 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВМСУ. Информация об этом размещена на многих телеграмм-каналах.

В ролике МВД ДНР указано, что позиции данного украинского соединения располагались на территории мариупольского завода имени Ильича: «По состоянию на вечер 13 апреля сложили оружие и сдались в плен 1350 украинских морпехов». 8 и 9 апреля войска РФ и ДНР атаковали противника, засевшего на заводской территории, и рассекли его боевые порядки на несколько частей. Затем российские войска и дончане начали громить остатки 36-ой ОБрМП ВМСУ по частям.

Представитель МВД ДНР сообщил: «11 и 12 числа противник, силами двух тактических групп численностью до 200 штыков, при 40 единицах боевой техники, попытался прорвать кольцо окружения в северо-западном направлении. Но попал под сосредоточенный огонь дончан и россиян. Потери украинцев составили 80% в живой силе и боевой техники. Остатки неприятеля сдались на милость победителей».

Поняв бесперспективность дальнейшего сопротивления руководство 36-ой ОБрМП приняло решение - капитулировать. В результате переговоров стороны пришли к соглашению о сдаче остатков украинских морпехов в плен. Оружие сложили не только военнослужащие 36-ой ОБрМП, но, и приданные ей подразделения. В частности, в плен сдались украинские пограничники воевавшие бок о бок с морпехами.