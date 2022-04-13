Пятичасовой бой в Запорожской области закончился для украинцев поражением

Аргументы Недели → Армия 13+

13 апреля 2022, 16:26

Фото: Соцсети

Подразделения аэромобильных ВС Украины вступили бой с российскими войсками в Пологовском районе, Запорожской области. После пятичасового боя украинцы были опрокинуты и отброшены на север.

Судя по сообщениям, размещённым многими телеграмм-каналами, российские войска атаковали позиции украинских аэромобильных подразделений (или подразделения) в Пологовском районе, Запорожской области. Бой продолжался примерно пять с половиной часов. Затем украинские десантники дрогнули и покинули занимаемый рубеж. О потерях сторон пока не сообщается. Данную информацию подтвердил спикер Запорожской областной военной администрации полковник ВСУ Иван Арефьев.