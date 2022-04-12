Украинские военные готовятся к вторжению на территорию России

Аргументы Недели → Армия 13+

12 апреля 2022, 19:27

Фото: Соцсети

В Николаевской области прошли сборы бойцов украинских диверсионно-разведывательных групп с участием иностранных инструкторов. Мероприятия ограничились всего четырьмя днями (с 4 по 7 апреля). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в российских силовых ведомствах, которые получили информацию от агентуры, работающей на Украине.

По данным силовиков РФ подготовленные иностранцами украинские диверсанты могут готовить провокации в Херсонской и Николаевской областях с постановочными жертвами среди мирного населения. Также, в сети появилась информация о подготовке украинских диверсантов к действиям на территории России, речь идёт о возможном проникновении диверсионных групп в Курскую и Белгородскую области, а может и дальше. Основной их целью станут объекты ВС РФ, коммунальной инфраструктуры и железные дороги.

Возможно и вторжение войск ВСУ на территорию РФ. В сети распространено сообщение о том, что президент Украины отдал приказ о подготовке наступления на Белгородскую область. Справедливости ради стоит отметить, что на официальных сайтах ВСУ и других силовых Незалежной никакой информации на этот счёт нет.

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