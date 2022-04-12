Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

12 апреля 2022, 17:12

Фото: Соцсети

Совет ЕС принял решение о продолжении поставок Украине оружия. Более того объём этих поставок значительно будет увеличен. Об этом сообщает фронтовое агентство новостей «АННА-Ньюс», ссылаясь на заявления верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля.



Этот чиновник ЕС считает, что украинский кризис должен быть решён на поле боя, а дипломатические пути здесь бесполезны. Борель настаивает на увеличении поставок вооружения и боевой технике Украине. Он мотивирует свое мнение тем, что ВСУ должно вооружить до зубов к началу наступления российских войск на Донбассе.

Брюссель в ближайшей перспективе, предоставит Киеву военную помощь на сумму 1,5 млрд евро. На этом руководство Евросоюза останавливаться не намерено. Наоборот, речь идёт о наращивании поставок смертоносных грузов Украине в дальнейшем.



Подвоз вооружений в Незалежную осуществляется по суше и перевозится коммерческим транспортом, и по железной дороге. Предлагаем вашему вниманию инфографику подготовленную агентством RTVI.