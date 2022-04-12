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Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину

, 17:12

Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину
Фото: Соцсети

Совет ЕС принял решение о продолжении поставок Украине оружия. Более того объём этих поставок значительно будет увеличен. Об этом сообщает фронтовое агентство новостей «АННА-Ньюс», ссылаясь на заявления верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля.

Этот чиновник ЕС считает, что украинский кризис должен быть решён на поле боя, а дипломатические пути здесь бесполезны. Борель настаивает на увеличении поставок вооружения и боевой технике Украине. Он мотивирует свое мнение тем, что ВСУ должно вооружить до зубов к началу наступления российских войск на Донбассе.

Брюссель в ближайшей перспективе, предоставит Киеву военную помощь на сумму 1,5 млрд евро. На этом руководство Евросоюза останавливаться не намерено. Наоборот, речь идёт о наращивании поставок смертоносных грузов Украине в дальнейшем.

Подвоз вооружений в Незалежную осуществляется по суше и перевозится коммерческим транспортом, и по железной дороге. Предлагаем вашему вниманию инфографику подготовленную агентством RTVI.

Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину

Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину

Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину

Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину

Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину

Европа значительно наращивает поставки оружия на Украину

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