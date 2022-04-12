В Мариуполе ВСУ понесли большие потери при попытке прорыва из окружения

Аргументы Недели → Армия 13+

12 апреля 2022, 13:02

Фото: Соцсети

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка, Киевской области. Об этом и других событиях специальной операции сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что фронтовая авиация ВКС России атаковала 32 военных объекта Украины: в районе Новомихайловки - зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», в районе Золотарёвки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата над Бердянском и Мелитополем.

Конашенков также заявил: «Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в тёмное время суток окруженные на территории завода «Ильича» остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку прорваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем выйти с территории завода и покинуть город в северном направлении. По ним тут же начала работать штурмовая авиация и артиллерия. В результате было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.»

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники.