Конашенков: Ракетами «земля-земля» уничтожено до 300 украинских боевиков и свыше 50-ти боевых бронированных машин

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11 апреля 2022, 22:55

Фото: Соцсети

Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе. Об этом и о других событиях специальной операции сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово, Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружений и военной техники и до 40 человек украинских националистов.

В районе населенного пункта Новогродовка, Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор» (запрещён в России).

В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое, Донецкой области уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники.

Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50-ти боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково, Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил.

Фронтовая авиация ВКС России атаковала 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.