НАТО приступила к вооружённым провокациям, военные Польши открыли огонь по пограничному КПП Белоруссии

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11 апреля 2022, 21:38

Фото: Соцсети

Военные ВС Польши обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка». Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил новостной портал EADaily, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Белоруссии. Ранее в Калининградской области РФ были переведены в состояние максимальной боевой готовности комплексы ОТРК «Искандер», вероятно, это реакция на провокации польских военных на границе Белоруссии и сосредоточение польских войск у российских рубежей.

В сообщении белорусского пограничного ведомства говорится: «В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска «Песчатка». Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения… (В ходе дальнейшей проверки - ред.) обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона». Это не первая провокация польских военных, ранее они проникали даже на белорусскую территорию.

Возможно, это, в добавок к сосредоточению польских войск на российской границе, стало причиной приведения в максимальную боевую готовность российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» в Калининградской области. В блогосфере появилась информация со ссылкой на компетентные источники о том, что на ракеты данного комплекса установлены ядерные тактические боеголовки. Напоминаем, что ракеты ОТРК «Искандер»: баллистические 9М723 имеют боевой радиус 480 км, а крылатые ракеты 9М728 - 490 км. Есть ещё одна крылатая ракета данного комплекса 9М729, чьи характеристики не вполне ясны, но, и она летит, как минимум, на расстояние 490 км. То есть, с территории Калининградской области ОТРК «Искандер» практически простреливает всю Польшу. И если дело с провокациями продолжится, то Варшава может доиграться.