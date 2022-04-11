36-ая бригада морской пехоты ВМСУ почти полностью уничтожена, на передовой уже воюет оркестр

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11 апреля 2022, 17:06

Фото: Соцсети

Остатки 36-ой бригады украинских морпехов пока ещё оказывают сопротивление в промзоне «Азовмаша». Больше месяца это соединение воюет без отдыха, пополнения и тылового обеспечения. По военным меркам бригада уже давно считается уничтоженной. Об этом пишет новостной портал EADaily.

Войсковое формирование, потерявшее более 60% личного состава, считается уничтоженным. Сами морпехи из 36-ой бригады пишут в соцсети о том, что пехотинцев уже почти не осталось: «Сейчас воюют артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара, даже оркестр».

Ранее помощь им обещали на разных уровнях: и депутат Рады Елизавета Ясько, и главком морской пехоты ВСУ Юрий Содоль, и заместитель Содоля Дмитрий Делятицкий, бывший комбриг 36-й ОБрМП, и Зеленский, собственной персоной. Теперь им предлагают «мужественно держаться» и не сметь помышлять о капитуляции. Морпехи пишут в соцсети: ««Мудрые» генералы советуют забирать боеприпасы у противника. Не вымерли эти «совковые» паркетники, поэтому много народу из-за них умрет зря. С нами никто уже не хочет общаться. Мы списаны».

EADaily пишет: «Сегодня 11 апреля остатки 36-ой, следуя приказам из Киева «мужественно держаться», будут продолжать вести самоубийственное для себя сопротивление. Боеприпасов хватит, от силы, только, на одну атаку. Когда боеприпасы кончатся, морпехи пойдут в рукопашный бой. Для того, что осталось от бригады, этот бой будет последним. Кто не погибнет, тот будет взят в плен — уже как применивший оружие преступник, а не добровольно сдавшийся солдат. Не так давно бойцы 36-ой бригады гордо заявляли, что российские миротворцы скорее получат полные мертвецов развалины, чем «защитники Украины» мирно сдадут Мариуполь. Теперь от этой бравады не осталось и следа».

Между 36-ой ОБрИП давний конфликт полком с «Азов» (запрещен в России). Это ещё усугубляет положение морпехов, поскольку они не могут отступить на позиции, занимаемые азовцами, которые, к слову, находятся в такой безвыходной ситуации.