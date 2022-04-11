28-ая ОМБр ВСУ при попытке прорваться в Херсон попала в окружение и тщетно просит помощи

Аргументы Недели → Армия 13+

11 апреля 2022, 14:24

Фото: Соцсети

В украинской блогосфере распространена информация о том, что ВСУ провели очередную попытку отбить Херсон у российских ВС, для этого из Николаевской области был предпринят контрудар украинскими войсками. Руководил действиями ВСУ одиозный николаевский губернатор Виталий Ким, во многом благодаря его «военному таланту» и боевому превосходству российских войск 28-мая отдельная механизированная бригада ВСУ попала в окружение.

Очередная авантюра командования ВСУ и украинских властей в Николаеве потерпела неудачу. В украинских соцсетях уже несколько суток распространяется сообщение: «Обращаюсь ко всем своим друзьям с просьбой распространить… Нас не слышит командование 28 ОМБр. Мы просим вывести из окружения войска, один из их командиров туда завел. Им сделали еще один «Иловайский котел», их бросило командование, они живы, хоть их «списали», они просят о помощи».

Численность украинских войск, оказавшихся в котле, и место этих событий не называется. Но, судя по всему, в западню угодило немало украинских военнослужащих. Учитывая, что Киев бросил на произвол судьбы свой мариупольский гарнизон, бойцам 28-мой ОМБр, так же, не стоит ждать помощи. В сложившейся обстановке у них есть два варианта действий: либо пасть «смертью храбрых», либо сдаться на милость российской армии. Судя по тому, как отчаянно они взывают о помощи желание умирать у них явно отсутствует.