Сражение за Мариуполь близко к завершению, Запад продолжает накачивать Украину оружием

Аргументы Недели → Армия 13+

11 апреля 2022, 12:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

За минувшую неделю фронтовая авиация ВКС и ракетные войска РФ атаковали более 400 военных объектов ВСУ. В уничтожении инфраструктуры снабжения и дислокации украинских войск поучаствовали: Черноморский флот, корабли которого работали по противнику крылатыми ракетами средней дальности действия, морского базирования «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс»; а также дальняя авиация ВКС РФ, атаковавшая объекты неприятеля крылатыми ракетами воздушного базирования, тип которых не был указан в официальных сводках.



В частности, удары были нанесены: по военному аэродрому Миргород в Полтавской области, по железнодорожным узлам, на которых скопились военные эшелоны с боевой техникой, боеприпасами и вооружением на станциях: Покровск, Славянск, Барвенково, Новоград-Волынский и других пунктах. Подверглась ракетным обстрелам Одесская область. Здесь был уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников, расположенный в районе населённого пункта Красносёлка. Близ Николаева ракетному удару подвергся военный аэродром Чугуев, где были уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300.



Всего к утру 10 апреля с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники.



В течение недели продолжались тяжёлые бои под Харьковом, на подходах к Славянску и Барвенково (южнее Изюма), в районе Северодонецка и Лисичанска, на Горловско-Угледарской дуге. Британская разведка сообщает о сосредоточении российских войск на Донбассе, в районе Харькова и Николаева. В Мариуполе всю неделю сжималось кольцо вокруг украинских морпехов, подразделений других войск и националистического полка «Азов» (запрещён в России). Из слов украинского солдата, сдавшегося в плен, стало известно, что в промзоне Мариуполя находятся до 300 военнослужащих стран НАТО и иностранных наёмников. Сейчас украинский гарнизон города ведёт оборонительные бои на территории «Азовстали» и сражается с яростью обречённых. Азовцы предприняли попытку прорыва через позиции ополчения ДНР, но, та их часть, которая решилась на это, была практически полностью уничтожена. Прочие формирования ВСУ несут большие потери и их теснят к морю. Группа националистов ожидаемо захватила некоторые торговые корабли иностранных государств, которые были заблокированы в порту Мариуполя с началом специальной операции. Российские военные отбили эти корабли. Бои за Мариуполь продолжаются, однако всё идёт к тому, что город в ближайшее время будет полностью освобождён от укронацистов.



Тем временем ВСУ продолжили переброску войск в Харьков, на Донбасс, в район Днепропетровска (Екатеринослава) и в Одесскую, Криворожскую, и Николаевскую области. Киев явно ободрился после отхода российских войск из северного и северо-восточного секторов специальной операции. К тому же, Запад продолжил накачку Украины оружием. В настоящее время идут переговоры о поставке Словакией киевскому режиму 16-ти единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana. По нашим меркам это неполный артиллерийский дивизион (арт. див - 18 орудий).

ТТХ САУ Zuzana: калибр 155-мм, колёсная база, запас хода - 750 км, максимальная скорость на трассе - до 80 км/ч, максимальная дальность стрельбы - 39,6 км, максимальная скорострельность - до 5 выстрелов в минуту, расчёт гаубицы насчитывает 4 человека. Незадолго до начала спецоперации Украина закупила, по соседству, в Чехии 26 единиц 152-мм САУ DANA M2, очень похожих конструктивно.



Кроме того, министр обороны Ярослав Надь заявил о возможной передаче Украине советских истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Словакии. Ранее, на минувшей неделе из Словакии убыл на Украину воинский железнодорожный эшелон с дивизионным комплектом зенитных ракетных комплексов (ЗРК)С-300ПМУ. В состав дивизиона входят три батареи, в каждой - три самоходных пусковых установки и мобильный командный пункт. РЛС этого комплекса позволяет видеть высоколетящие цели на расстоянии до 300 км, низколетящие - на расстоянии 120 км. Система может сопровождать одновременно 6 целей. Дальность поражения которых зависит от типа применяемых ракет. Более старые модификации сбивают цели на расстоянии от 13 км до 100 км. Радиус действия относительно новых типов ракет достигает 120 км и 200 км. Накануне железнодорожный эшелон, гружённый тремя танками Т-72 и тремя боевыми машинами пехоты БМП-1, советского производства, отправился из Чехии на Украину. Таким образом, Прага, во взаимодействии с другими странами НАТО, в первую очередь с США, оказывает военную помощь Киеву.



Пентагон, в свою очередь, приступает к поставке ракетных систем с лазерным наведением, тактических беспилотных авиационных систем Switchblade, беспилотных авиационных систем Puma, контрбеспилотных авиационных систем, бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин, боеприпасов малого и крупного калибра, приборов ночного видения, тепловизионных систем и оптики, тактических защищенных систем связи, пулеметов, медикаментов, полевого оборудования и запасных частей. Киеву предоставляется новая помощь на сумму до 300 млн долл.



НАТО использует специальную операцию, как разведку боем. Самолёты ДРЛО альянса круглосуточно висят в небе над Восточной Европой и ведут наблюдение за действиями и состоянием российских войск. К этому также привлечена спутниковая группировка НАТО. Военное командование и аналитические структуры блока оценивают боевые возможности ВС ФР - сильные и слабые стороны. Разведывательными данными альянс делится с командованием ВСУ, точнее украинские войска управляются военными советниками НАТО с использованием этих данных.



