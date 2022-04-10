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Военные США готовят боевиков «чёрного халифата» к грядущим боям

, 19:29

Военные США готовят боевиков «чёрного халифата» к грядущим боям
Фото: Соцсети

Американские инструкторы тренируют боевиков из террористической группировки. «Исламское государство» (ИГ, ДИАШ - запрещено в России) стрельбе из противотанковых и переносных зенитных средств. Обучение проводится в тюрьме, расположенной в городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».

В частности, САНА пишет: «Местные источники сообщили, что американские инструкторы проводят обучение десяти террористов в рамках подготовки к их переброске в течение короткого периода времени для нападения на позиции Сирийской Арабской армии, жизненно важные объекты и населенные пункты в Сирийской пустыне (Аль-Бадия)». Похоже США намерены организовать второй фронт для России в Сирии, что бы оттянуть сюда хоть какое-то количество войск ВС ФР.

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