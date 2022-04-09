Западный журналист доказал, что ракета, упавшая в Краматорске, принадлежит ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

9 апреля 2022, 16:49

Фото: Соцсети

Представитель неназваного западного СМИ разместил в сети видеоматериал, на котором видна маркировка ракеты, упавшей в Краматорске и унесшей более 50 жизней мирных граждан. Это ещё одно доказательство, что городской железнодорожный вокзал был обстрелян тактическим ракетным комплексом «Точка-У», состоящим на вооружении и принадлежащим ВСУ.

Скриншот свидетельствует, что на корпусе ракеты нанесена маркировка 9М70-1, а это означает, что она относится к ТРК «Точка-У». Это боеприпас ещё советского производства. И таких ракет на вооружении ВС РФ - нет. А вот ВСУ их используют активно для обстрелов позиций и объектов российских войск. Но, чаще украинские вояки бьют этими ракетами по жилым кварталам, где нет никаких военных целей. И обстрел Краматорска - это дело их рук.