Литовкин: те, кто сидит на диване за компьютером не могут судить о том, что реально происходит на поле боя

Аргументы Недели → Армия 13+

9 апреля 2022, 15:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

О ситуации, сложившейся в результате отвода российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей корреспондент газеты «Аргументы Недели» поговорил с военным журналистом, аналитиком и экспертом, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

- Виктор Николаевич, как вы оцениваете сам отход российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей и его последствия?

Россияне покинули Бучу, а эти мерзавцы - украинские националисты вошли в город и всех, кто симпатизировал русским, кто общался с ними, всех расстреляли и для устрашения выложили вдоль дороги. И потом свалили всё на Россию. И это было ожидаемо. Я не знаю, чем руководствовался президент РФ, Верховный главнокомандующий в своём решении. Полагаю, что сил у российских войск, задействованных в специальной операции, для уничтожения «донбасской» группировки ВСУ, не хватает. Поэтому ради её усиления были переброшены войска задействованные в северо-восточном секторе операции. Похоже, было принято решение сначала разгромить ВСУ на Донбассе, что бы она не ударила в спину войскам РФ, наступающим на севере и на юге, и только потом заниматься Киевом, Черниговом, Николаевым, Одессой и далее по списку.

Дело в том, что действия в Киевском, Черниговском и сумском секторах велись не просто так. Туда была оттянута значительная часть украинских войск. Кстати, для защиты Киева командование ВСУ выводило силы из других сектором боевых действий, в том числе из Донбасса. Созданная на севере украинская группировка подверглась мощному огневому и войсковому воздействию, проще говоря её там перемалывали наши войска. Но, в конце концов, было принято решение российским военным руководством, что целесообразнее не распылять силы, а собрать их для достижения успеха в одном конкретном пункте, то есть на Донбассе.

- Всё же как-то выглядит этот отвод войск не очень красиво.

- Я всегда придерживаюсь в своей журналистской практике одного неоспоримого правила: ты сидишь на диване, за компьютером и не видишь того, что происходит на поле боя на самом деле. Принимают решение генералы. Они за него отвечают головой, они больше и лучше знают о реальных событиях и в состоянии прогнозировать их развитие. Да, мы можем рассуждать по поводу того, о чём нам стало известно, а это (ещё раз повторю) далеко не всегда вся правда. Мы возмущены событиями в Буче, но не знаем, что реально было поставлено на карту, когда было принято решение на переброску войск в другой сектор специальной операции. И потом, решение было принято и воплощено в жизнь самым решительным образом (извините за тавтологию) в короткие сроки, значит в этом была необходимость. Посмотрим, что будет с той группировкой ВСУ, которую, судя по всему, скоро должны окружить на Донбассе. Если её в течение ближайших нескольких недель утилизируют, значит Верховный главнокомандующий принял абсолютно. правильное решение.

- Пока что на Донбассе идут тяжёлые бои, милиция ДНР и ЛРН буквально прогрызает оборону противника, особого видимого прогресса нет?

- Дело в том, что бои не идут в чистом поле, где можно было бы молотить украинские войска в пыль. Боевики ВСУ и нацбатов прячутся в жилых домах. Не случайно начальник Главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской, недели две тому назад говорил, что задачи решаются, пока, зачисткой, но в некоторых случаях придётся перейти к штурмовым действиям. Что это такое? Штурмовые. действия означают: применение всех видов огневых средств и боевой техники, массированные удары с воздуха, плотную работу артиллерии и ракетных комплексов. Мы увидим, что такое сосредоточенный артиллерийский огонь и огневой вал. Пока к этому не прибегали. Но, мы наблюдаем, как ВСУ сами разрушают украинские города. Например, Мариуполь ими был разрушен очень сильно. Может быть есть смысл нашим войскам не сдерживать себя, а применять огневые средства в полном объеме? Тут есть серьёзная загвоздка, ну, как стрелять по домам, где находятся мирные жители? Мы не такие как американцы, которым все равно кого убивать и что разрушать. Они, не моргнув глазом, обстреливали Белград, Мосул, Фаллуджу и другие города, не взирая на массовые жертвы среди гражданских.

- Киев не остановится на Буче, кровавые провокации. готовятся в других местах, ВСУ обстреливают территории Курской и белгородской областей. Кроме того, киевская группировка ВС РФ нависала над очень важными коммуникациями, соединявшими запад и восток Украины. Что с этим делать?

- По узлам украинских железных дорог уже наносит удары фронтовая и дальняя авиация ВКС РФ. Вероятно, скоро начнут атаковать с воздуха эшелоны, находящиеся в пути. Всем уже совершенно ясно, что это оставлять без жесткого воздействия далее невозможно. Например, большинство аэродромов уничтожено, но ещё кое-что осталось, работа для нашей авиации есть. Думаю, что всю логистическую систему Украины надо молотить, причём - молотить тотально.

- Какие прогнозы могут быть сделаны в отношении Мариуполя и операции в целом?

- Есть такая информация, что в Мариуполе окружили каких-то высокопоставленных натовцев. В городе идут бои, противника уже вытеснили в промышленную зону и порт. Ожидаем в ближайшее время его освобождения. Что касается всей операции, думаю, её военная фаза продлится ещё несколько месяцев.