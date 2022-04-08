Академик Чварков: не всегда запланированный маневр войсками следует называть отходом

Аргументы Недели → Армия 13+

8 апреля 2022, 18:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Отход российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей получил негативный резонанс в нашем обществе. Однако, эксперты указывают, что это была вынужденная мера поскольку линия фронта сильно растянулась, а группировка российских войск, задействованная спецоперации не превышает 200 тыс. штыков, и вынуждена воевать против более миллионного войска ВСУ и других силовых ведомств Украины. Российское командование. намерено пошло на отход из вышеуказанных областей, что бы собрать свои распылённые силы в единый мощный кулак. За комментариями газета «Аргументы Недели» обратилась к члену президиума АВН РФ, доктору военных и технических наук, профессору, генералу-лейтенанту Сергею Чваркову.

- Сергей Васильевич, как вы оцениваете решение командования ВС РФ вывести войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей?

- Сложно рассуждать о том, чего тебе не известно. Для начала, первое что приходит на ум это знаменитое выражение Владимира Высоцкого о мухах. Никогда не собирал и не пользовался слухами. Во-вторых, не всегда запланированный маневр войсками следует называть отходом. В-третьих, слухи по составу и численности группировок войск, прежде всего, слухи, как с одной, так и особенно, с другой стороны. А здесь я бы посоветовал любителям подсчета почитать басню Крылова «О слоне и Моське» - будет полезно. Ну и наконец, я не знаю, не могу знать замысел Генштаба и не стремлюсь к этому. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации всегда служили лучшие офицеры нашей армии и флота, и эта традиция жива и по сей день. Не сомневаюсь, что в самой наихудшей ситуации они найдут наилучшее решение, которое приведет к победе. Поэтому всем нам надо набраться терпения и дать возможность профессионалам спокойно делать свою работу. К тому же, если мы обратимся к истории многие полководцы лет предыдущих с успехом использовали маневры в виде отходов, обходов, уклонений и т.п. для последующих побед. Порой самые неожиданные действия приводят к самым непредсказуемым результатам – в этом и состоит особенность военного искусства.

- Отход российских войск уже имеет последствия: информационная провокация в Буче, ожидается массовое её повторение в других местах; обстреливаются пограничные КПП и территории Белгородской и Курской областей. По-моему, глупо предполагать, что Киев не воспользуется возможностью бить по российской земле. К тому же нельзя полностью отрицать того, что ВСУ попытается вторгнуться на российскую территорию.

- Действия ВСУ, да и всей киевской администрации напоминают агонию загнанного зверя, который пытаясь хоть как-то спастись, использует все доступные ему методы, средства и способы. Но даже зверь никогда не додумается до того, что творят эти недочеловеки. Честно говоря, я даже не знаю, как их назвать. Когда-то давно, будучи еще мальчишкой, мне довелось услышать в Хатыни из уст одного из оставшихся в живых жителей сожженного дотла села о «подвигах украинских хероев». Честно говоря, я тогда не поверил, что украинцы способны на это. С течением времени это мнение изменилось на абсолютно противоположное. Вместе с тем, у каждого зверя есть свой ареол, поэтому вторгаться на территорию России ВСУ не будут, у них для этого нет ни ума, ни возможности, а кроме того, как бы они не бахвалились, животный страх здесь превалирует. Будут кусать – реализуя волю хозяев, иначе кормить не будут. Но на крайние шаги, независимо от давления Запада, украинское руководство не пойдёт, повторюсь - нет ни сил, ни ума, ни возможностей. Но кроме животного страха и любви пожрать, есть неуемное желание жить. И именно это желание не позволяет «гетьманам» пойти на решительные шаги. На провокации – «да», на решительные действия – «нет». А огрызаться будут до упора, не понимая, что с каждым днем ситуация для них все больше ухудшается. Скоро время вежливости закончится, но это на мой взгляд. Кроме того, скоро и Запад вполне «насладится» привечанием у себя беженцев, скоро его население «наестся» помощью «самостийному» народу, любящему «халяву» и волю.

Несколько слов о фейках. Налицо классическая англосакская постановка, которая базируется на завещаниях «доктора» Гебельса. Как можно больше самой низкопробной лжи чуть-чуть, отражающей общую ситуацию и люди начинают верить. Но не в данном случае. Население России на генетическом уровне способно отличать ложь от правды – слишком много и часто нашему народу в своей истории приходилось сталкиваться с лгунами. А в остальном все как в восточной поговорке: «Собака лает – караван идет».

- Что Вы можете сказать о ситуации, сложившейся на Донбассе, почему там не видно особого прогресса?

- Смотря, что понимать под прогрессом. Давайте обратимся к тому, что более тридцати лет населению Украины промывали мозги, деформируя их ментальную сферу. У многих вымыто даже то, что было, а у того, у кого не было в головы набито столько соломы, что ее очень долго придется «сушить» и приводить в нормальный человеческий вид. Но процесс идет. На это в особенности положительно влияет подход, мудро избранный военно-политическим руководством России – не смотря на напряженность военных действий и активность сопротивления врага, а то, что нацисты и их пособники из ВСУ – это враги, уже никто у нас в стране не сомневается — это не допустить гибели мирных жителей. Поэтому и артиллерия, и авиация, и ракетные войска и силы флот применяется избирательно и точечно, а не в полную силу. Поэтому в ходе военных действиях проводятся гуманитарные акции. Кроме того, в отличие от киевского руководства наше руководство понимает, что потом всю инфраструктуру городов придется восстанавливать.

- А не кажется Вам, что лупить рано или поздно всё равно придётся, особенно если решать дилемму: сберегать жизни своих солдат или стремиться во что бы то ни стало не допустить жертв среди мирного населения?

- Жизнь солдата на войне очень дорога для любого командира, любого ранга и категории. Война вообще чрезвычайно дорогое мероприятие. Хотелось бы особо напомнить наша армия и флот войны на Украине не ведут, как не ведет там войны и наше государство. Наши Вооруженные Силы проводят специальную военную операцию по наведению человеческой атмосферы и порядка на территории братской до недавнего времени всем нам республики. И все действия проводятся с соблюдением норм человеческой морали, в отличие от зверья с противоположной стороны.

Если мы вспомним Великую Отечественную войну, то советский солдат, вступив на землю Германии, не стремился к жертвам среди мирного населения. Наоборот, есть исторические факты, когда наши солдаты жертвовали своими жизнями во имя жизни мирных жителей Германии. Но, если мы на секунду вспомним войны США и их партнеров по НАТО –сегодняшних хозяев «легендарных укров», то вот в этом случае, складывается впечатление, что они воюют всегда с мирным населением, так как от войны к войне, количество жертв среди мирного населения по отношению к боевым потерям отличается в десятки, а иногда и в сотни раз. Примеров множество: Вьетнам, Ирак, Афганистан, Югославия, Сирия. А начиналось ведь с принципа «выжженной земли» - во время бомбежек Дрездена, Хиросимы и Нагасаки. И это список можно продолжать достаточно долго.

- Американские генералы (в том числе и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли) считают, что наша армия неэффективно использует свои танки.

- Начнем с того, что я не знаю в современной истории фактов эффективного применения танков в городе американской стороной – поэтому, кто советует-то? А в нашей истории таких фактов предостаточно. Я советую многим экспертам почитать сочинение генерала Чуйкова, в котором обобщен опыт действий штурмовых отрядов в городах во время Великой Отечественной войны. Много поучительного.

Если же мы рассмотрим современный опыт западных армий, то, прежде чем их танки шли вперед, города превращались в пыль, абсолютно не интересуясь жертвами среди мирного населения, оборудованием мирных коридоров, проведением гуманитарных акций. Поэтому лозунги из уст американских генералов — это откровенный и досужий трёп, не более. Применение танков в городах, учитывая их исключительную стоимость и важность при решении многих задач вооруженной борьбы, осуществляется избирательно. И каждый раз тактика их действий выбирается с учетом той обстановки, которая складывается. Танки в городе могут применяться поодиночке, могут применяться в группах, в составе штурмовых отрядов, могут не применяться вообще – еще раз повторюсь, все зависит от ситуации и стоящей задачи.

Кроме того, все советы со стороны англосаксов всегда отдают дурным запахом. В новейшей истории американская армия не может похвалиться никакими серьезными успехами на поле брани, а вот эффективной реализацией концепции «выжженной земли» всегда. Поэтому с ихними советами не к нам. Еще раз повторюсь – уверен в верности замыслов Генерального штаба и эффективном их претворении нашими Вооруженными Силами. Не сомневаюсь – опыт данной операции будут изучать достаточно долго и скрупулезно, а сегодня уже есть, что анализировать.