Конашенков: ВСУ потеряли два военных вертолета Ми-8 и Ми-24 и пять беспилотных летательных аппаратов

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8 апреля 2022, 13:56

Фото: Соцсети

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он также сказал: «Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск». Судя по всему, данные ракетные обстрелы проводились в интересах «изюмской» группировки российских войск, наступающей в южной и юго-западном направлениях.

Конашенков также заявил: «Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников».

Кроме того, ВСУ потеряли два военных вертолета Ми-8 и Ми-24 и пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе два – «Байрактар ТБ-2».

Фронтовая авиация ВКС России и ракетные войска атаковали 81 военный объект Украины. Среди них: два пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», три установки реактивных систем залпового огня, а также 9 опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники.