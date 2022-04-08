Киев устроил ещё одну кровавую провокацию на этот раз в Краматорске

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8 апреля 2022, 13:49

Фото: Соцсети

В Минобороны России опровергли заявления киевского режима о якобы нанесении 8 апреля ракетного удара по железнодорожному вокзалу города Краматорска в Донецкой области, сообщает ДИМК МО РФ. ВСУ обстреляли территорию, которая находится под их контролем из ТРК «Точка-у», не состоящего на вооружении ВС РФ.

Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности.

Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось.

Особо подчеркнем, - тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами.

14 марта 2022 года подобной ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.