Аргументы Недели → Армия 13+

7 апреля 2022, 19:41

Фото: Соцсети

В российской блогосфере появилась информация о том, что вокруг Одессы сосредоточено большое количество танков ВСУ, а в городе очень много иностранных наёмников. Но самое важное, что солдаты ВСУ переодеты в форму Армии России и на руке и ноге у них повязаны белые ленточки, как это делают военные ВС РФ.

Похоже, что нацисты планируют организовать в Одессе новую жуткую кровавую провокацию, на этот раз костюмированную. Вероятно, переодетые в униформу российского образца украинские бойцы будут массово убивать мирных жителей города.

Кстати, таким же приёмом в конце 1940-х пользовалась УПА (украинская повстанческая армия - запрещена в РФ). В те годы, почти 80 лет назад, нацисты из этой организации переодевались в красноармейскую униформу, врывались в сёла и небольшие города, и расстреливали мирных жителей. Таким образом они пытались настроить местное население против советской власти. Современные нацисты, похоже, решили повторить этот подлый приём своих предков.

Правда сейчас, украинские нацисты действуют масштабнее. Они не только убивают граждан своей страны, но и снимают результат своей работы на видео, всё ради раздувания информационной войны и демонизации России.