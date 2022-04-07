Информацию о пленении американского генерала в Мариуполе опроверг его сослуживец

Аргументы Недели → Армия 13+

7 апреля 2022, 19:15

Информацию о пленении генерала уже опроверг Брайан Андрис, его помощник по связям с общественностью Союзного сухопутного командования НАТО. Кроме того, в сети появилась информация, что сообщение о захвате российскими войсками американского генерала Клутье появилось в заблокированных в России соцсетях Твиттер и Фейсбук.

Эксперты считают, что оно было размещено сторонниками Трампа. Таким образом события на Украине вплетаются во внутриполитическую американскую повестку. А по поводу пленения Клутье Брайан Андрис сообщил: «Эти слухи абсолютно ложны. Наш командующий в настоящее время в Измире (Турция) и не был на Украине с июля 2021 года».