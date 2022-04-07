Басурин: в центре Мариуполя бои завершены, осталось выбить украинских боевиков из промзоны и порта

Аргументы Недели → Армия 13+

7 апреля 2022, 17:19

Фото: Соцсети

Боевые действия в жилых кварталах Мариуполя завершены, практически вся территория города зачищена от украинских боевиков. Остатки войск ВСУ и националистического полка «Азов» (запрещён в РФ) пока сохранили некоторые свои позиции на территории «Азовстали» и порта. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на слова представителя Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина.



В частности, он сказал: «В центре города основные бои закончились». Из его уст также прозвучало: «В городе остаётся порядка 3 тысяч украинских боевиков, не считая добровольных помощников из числа жителей Мариуполя, которые есть наверняка».

Ранее сообщалось, что среди украинских боевиков находятся кадровые военные из стран НАТО. По полученным данным, в Мариуполе присутствуют офицеры французской военной разведки, а также военные специалисты из Германии и Великобритании.