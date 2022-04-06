Американский генерал Марк Милли заявил, что ныне текущий кризис на Украине будет длиться годы

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6 апреля 2022, 19:09

Фото: Соцсети

Председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США четырёхзвёздный генерал Марк Милли считает, что специальная военная операция РФ против Украины может продлиться годы. Иранский военный советник лидера Исламской революции заявил, что наибольшую выгоду от всего происходящего получает Китай.

Во время слушаний в Конгрессе США Марк Милли заявил: «На Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами». Он считает, что необходимо продолжать укреплять восточные рубежи НАТО, вплоть до создания постоянных американских военных баз в Восточной Европе. Где личный состав ВС США будет находиться на ротационной основе.

В свою очередь главный военный советник лидера Исламской революции генерал-майор Яхья Рахим Сафави, заявил, что конфликт в Украине приносит Китаю больше пользы, чем любой другой стране, в то время как мировой центр притяжения смещается с запада на восток. «Эта война уменьшила мощь США, НАТО и Европы, но пострадала и Россия,», — заявил он в среду на семинаре, в котором приняли участие военачальники, а также преподаватели иранских университетов.