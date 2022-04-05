В районах, оставленных российскими войсками, СБУ жестоко расправляется с местными жителями

Аргументы Недели → Армия 13+

5 апреля 2022, 15:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По данным Минобороны РФ всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.

По уточнённым данным Генштаба ВСУ об украинских потерях с 24 февраля по 4 апреля, в живой силе: безвозвратные — 16 405, санитарные — 11 933, сдались в плен — 1035. Потери техники: 125 самолётов, 91 вертолёт 392 БЛА, 226 ЗРК, 1936 танков и других бронированных машин, 211 установок РСЗО, 833 орудия полевой артиллерии и миномёта, 71 ПУ, 4 ПУ ТР - пусковые установки тактических ракет, 1810 единиц специальной автомобильной техники, 8 военных катеров. Эта информация распространена в российской блогосфере. Как видим особых расхождений с данными МО РФ - нет.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива близ населенных пунктов (н/п) Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск. В течение ночи фронтовая авиация ВКС России и ракетные войска РФ атаковали 134 военных объекта Украины. Среди них: восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Минобороны также сообщает, что по подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72 украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах. Это предсказуемые последствия отступления российских войск. Если бы силы ВС РФ не оставили свои позиции, украинским пропагандистам было бы сложнее вести подготовку таких провокаций. Более того, в сети появились видеозаписи о том, как сотрудники СБУ проводят экзекуцию мирных жителей населённых пунктов, оставленных российской армией. Есть информация, что этот отход войск РФ стал результатом переговоров, которые ведёт господин Мединский и иже с ним. Нельзя так играть с судьбами ни в чём неповинных людей. Сначала пришли уверили всех, что навсегда, затем бросили местных на произвол судьбы и, по сути, позволили киевскому режиму учинить над ними кровавую расправу. На кадрах, распространённых в сети, самими же СБУ с целью запугивания гражданских, видно, как украинские спецы безжалостно избивают мирных жителей, чем эта экзекуция окончилась догадаться не сложно. Пример тому - внезапно появившиеся трупы в Буче.