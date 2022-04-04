Конашенков: за время спецоперации ВС РФ уничтожили 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата

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4 апреля 2022, 20:23

Фото: Соцсети

В течение дня фронтовая авиация ВКС России атаковала 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.