Южнее Изюма во встречном бою сошлись российские и украинские танки

Аргументы Недели → Армия 13+

4 апреля 2022, 20:12

Фото: Соцсети

В районе населённого пункта Брашковка (южнее Изюма) прошёл встречный танковый бой. В ходе которого, по сообщению Михаила Онуфриенко, танкисты 13-го полка, 1-вой танковой армии уничтожили 6 танков ВСУ, потеряв только один свой.

Встречный бой — это такая разновидность военных действий, в ходе которой обе стороны решают боевую задачу наступлением, то есть, атакуя противника. Во время Великой Отечественной войны крупнейшим танковым встречным боем стало сражение под Прохоровкой, на Курской дуге, в июле 1943 года. Встречный бой всегда отличается высоким накалом. В случае, когда во встречном бою сходится пехота противоборствующих сторон, его кульминацией становится рукопашная схватка.