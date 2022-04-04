Отход российских войск из Киевской области украинские власти назвали своей победой - явно поторопились

Аргументы Недели → Армия 13+

4 апреля 2022, 12:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Наиболее резонансным известием прошлой недели стало сообщение Минобороны России о том, что войска РФ сокращают боевые действия в Киевской и Черниговской областях Украины. На деле на правом берегу это вылилось в отступление вплоть до границы Украины. В Черниговщине также российские войска покидают свои позиции. То же самое по свидетельству блогера Юрия Подоляка происходит в Сумской области.



Украинские власти представили в своих информационных сообщениях отход российских войск как свою победу. Кроме того, в оставленных российскими войсками населённых пунктах в целях идеологического воздействия на общественность Запада стали снимать ролики о якобы зверствах российских военных. Есть уже первые видео-утки, которые сработаны грубо, но западные СМИ принялись их тиражировать с неимоверной энергией. Последовала ещё одна реакция Запада на информацию об отходе российских войск. Вашингтон, Лондон и другие члены НАТО приняли решение о наращивании поставок оружия киевскому режиму. На этот раз речь уже идёт о танках, БМП, БТР, САУ (советского производства), а также о зенитных и противокорабельных ракетных комплексах. Судя по всему последние, поступят на Украину в комплекте с личным составом, обученным работать на этих ЗРК и ПКРК.



Минобороны РФ заявило, что идёт плановая перегруппировка сил и средств, а Киевскую область российские военные покидают по той причине, что там все задачи, стоявшие перед ВС РФ, выполнены. Но, как бы то ни было, в соответствии с российской военной теорией: отход (отступление) — это вынужденный вид боевых действий, к которому прибегают в крайних случаях, когда наступление или оборона невозможны или не целесообразны. Многие российские военные аналитики восприняли весть об оставлении российскими войсками Киевской, Черниговской и Сумской областей с тревогой. Однако и тому даётся разумное объяснение. Дело в том, что все силы концентрируются для выполнения главной задачи - защиты ЛНР и ДНР. То есть максимум задействованных в специальной операции войск перебрасывается на Донбасс. Бесспорно, россияне вернутся под Киев и освобождение (от укронацистов) матери городов русских состоится, также от нечисти будут избавлены Черниговская, Сумская и другие области Малой Руси. Но, каждый отход всегда воспринимается болезненно. Поскольку завоеванное ценою крови, а затем брошенное без боя, придётся освобождать опять, и вновь за это платить немалую цену.



Из сводок, полученных от официальных источников, явствует, что наиболее эффективно действуют отряды спецназа Росгвардии и МВД из Чечни. Сразу вспоминается курьёзный случай, когда во время теста на краповый берет были дисквалифицированы некоторые чеченские бойцы из-за невыполнения условий сдачи проверки. Однако, в ходе военных действий, в реальной боевой обстановке, всё само собой расставляется по своим местам, сразу становится понятно: кто по-настоящему достоин крапового берета, а кто - нет. В бою с супермотивированными украинскими нацистами (которые стоят насмерть) чеченские воины проявили свою доблесть и способность побеждать сильного, идеологически зомбированного врага, который не чурается прикрываться мирными жителями, как живым щитом, и способен на всякую самую мерзкую подлость.



Судя по сводкам Минобороны РФ и информации, полученной от противной стороны, ударами крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» был значительно сокращен украинский военно-промышленный потенциал. До сих пор горят украинские крупные нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Также эффективно работала российская фронтовая авиация. Она разнесла в пыль несколько железнодорожных эшелонов, перевозивших украинскую боевую техники и цистерны с ГСМ. На всех направлениях, кроме Киевского сектора (там гробовая тишина), идут бои местного значения.



Блогеры Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко на прошлой неделе опубликовали видеоролики о том, что несмотря на принятие принципиального решения о создании военно-гражданских администраций на освобождённых территориях, реально никаких действий в этом направлении не происходит. Не разработана правовая основа для функционирования новых властей и для поддержки их со стороны ВС РФ. Блогеры считают, что, по-прежнему, тыл действующих российских войск не защищен надёжно. Впрочем, это лишь их персональное мнение.



