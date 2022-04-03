Судя по сводкам МО РФ, идёт подготовка наступления на Донбассе и в Николаевской области

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3 апреля 2022, 21:15

Фото: Соцсети

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом других событиях специальной операции сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Конашенков.

Войска ДНР ведут бои за Новобахмутовку и Троицкое. Остатки 25-той аэромобильной бригады ВСУ в районе н/п Новосёлки при отступлении попали под сосредоточенный артиллерийский огонь российских канониров. В результате, на тот свет отправились 40 украинских десантников и уничтожено 7 единиц бронетехники.

Конашенков отметил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке, Николаевской области; Славуте, Ровенской области и Тернополе. Данные объекту поставляли топливо для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях.

В результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной военно-воздушных сил Украины».

Минобороны также сообщает, что в течение минувшего дня фронтовая и армейская авиация ВКС России атаковала 42 военных объекта Украины. Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.