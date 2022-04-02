Конашенков: Оперативно-тактическим комплексом «Искандер» атакован штаб обороны в Харькове, уничтожено более 100 националистов

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2 апреля 2022, 19:39

Фото: Соцсети

Подразделения Луганской Народной Республики развивая наступление на позиции украинской 57 мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Днем 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе», - рассказал Конашенков. Разрушен военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.

Оперативно-тактическим комплексом «Искандер» атакован штаб обороны в Харькове, уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран. В течение дня фронтовой авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.