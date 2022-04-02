Бои в Мариуполе в основном идут в промзоне и на берегу моря, бойцы ВСУ переодеваются в рабочую спецодежду

Аргументы Недели → Армия 13+

2 апреля 2022, 18:29

Фото: Соцсети

Стрельба слышна в городе: в частном секторе, в промышленных зонах и на берегу Азовского моря. Оборона остатков ВСУ и украинских националистов носит очаговый характер. Число этих очагов заметно сокращается с каждым днём. Об этом информация широко распространена в российской блогосфере.

Наиболее ожесточённые бои идут на территории ММК (Мариупольский металлургический комбинат) имени Ильича и на территории завода «Азовсталь». Напоминаем, что до начала штурма в Мариуполе находилось до 14 тыс. украинских военных. Сейчас здесь в нескольких небольших котлах находятся остатки 36-ой бригады морской пехоты, 53-тьей и 54-той механизированных бригад, полка националистов «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация), пограничных отрядов (морского и сухопутного). Ранее «азовцы» организовали набор в формирования территориальной обороны рабочих ММК и «Азовстали». Те из них кто согласится получали полную зарплату на заводах и плюс к тому денежное довольствие бойцов терробороны.

Но, эти формирования долго не провоевали. Их разметили на подступах и окраинах города. Войска РФ и ДНР смяли и рассеяли их первым же натиском. Многие из добровольцев набранных в террбаты дезертировали после первой же артподготовки.

Многие украинские военные и бойцы националистического полка «Азов» снимают военную униформу и переодеваются в рабочие робы и в таком виде продолжают вести бой. А это является преступлением против обычаев и правил войны. На заводских площадках замаскированы танки, артиллерия, БМП и БТР.

ВС РФ обстреливают территории промзон из ствольной и реактивной артиллерии, также задействована штурмовая авиация. Похоже, принято решение разнести все строения заводов в пыль и похоронить под обломками остатки бригад ВСУ и националистического полка. Кстати, «азовцев» в плен, конечно, берут, но далеко не всех. Националисты сопротивляются с отчаянием обречённых, они понимают, что даже если им удастся попасть в плен, суда не избежать. Более того, их будут судить в ДНР, где не отменена смертная казнь.

В Мариуполе множество разрушенных зданий. Мирные жители постепенно перемещаются в освобожденные россиянами городские кварталы. Погибших хоронят прямо во дворах.