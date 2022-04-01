На Донбассе состоится генеральное сражение российских и украинских войск?

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1 апреля 2022, 20:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Командование ВС РФ и ВСУ сейчас снимают войска из Киевского сектора специальной операции и перебрасывают их на Донбасс. Складывается впечатление, что обе стороны решилась (может даже договорились) на генеральное сражение именно там. Причём, украинская сторона, судя по поступающей информации, направляет на Донбасс все имеющиеся в северном секторе боеспособные части нисколько не заботясь об обороне Киева. Вероятно, в столице пока ещё «Незалежной» останутся только нацгвардейцы и батальоны территориальной обороны.

На участке фронта, проходящем южнее Изюма, по рубежу: н/п Великая Камышеваха - Долина - Светогорск - Лиман - Северодонецк/Лисичанск российским войскам и формированиям ДНР противостоят украинские силы в составе пяти штатных бригад и одного полка ВСУ, батальона «Донбасс» и подразделений НГУ (четыре батальона). На правом фланге «изюмской» группировки ВС РФ в районе в районе Верхнополья расположены подразделения 81-вой штурмовой бригады, в районе Долины -подразделения 95-той штурмовой бригады и два батально Нацгвардии, в Славянске занимает позиции 15-тый полк, в районе Светогорска и Яровой расположены: 2-рой батальон 17-той танковой бригады и подразделения 57-мой моторизованной бригады, в Лисичанске - батальон «Донбасс» и остатки 79-той штурмовой бригады, в Северодонецке - батальон Нацгвардии и формирования территориальной обороны. Сразу оговорюсь данные получены из западных источников и могут не совсем соответствовать действительности. О силах ВСУ и НГУ, нависающих над Донецком с запада, боле-менее точной информации нет, кроме той, что их численность может составлять 43 тыс. штыков. По уточнённым данным примерно 15-тысячное сводное формирование ВСУ перебрасывается в Днепропетровск (Екатеринослав) и в дальнейшем оно пополнит группировку ВСУ, которая концентрируется в районе Павлограда. Ей, судя по всему, будет, поставлена задача не допустить окружение донецко-краматорской группировки украинских войск, а при необходимости либо стать её очередным эшелоном, либо обеспечить ротацию. Эти войска перемещаются ж/д эшелонами и автотранспортом, российская авиация их не бомбит.

Со стороны РФ Большое количество личного состава, боевой техники и тяжёлого вооружения заходят на территории ЛНР и ДНР через Ростовскую область. В районе Горловки по-прежнему гремит канонада и ополченцы ДНР медленно, но уверено продвигаются вперёд. Такая же обстановка в районах Марьинки и Авдеевки. Чуть южнее воска РФ взламывают оборону ВСУ в направлении н/п Великая Новосёлка. Но, атаковать в лоб хорошо подготовленную в инженерном отношении, глубокоэшелонированную оборону ВСУ не так-то просто. Здесь мало пространства для обходного манёвра. Возможно, командование ВС РФ вспомнит про вертикальный манёвр, концепция которого активно отрабатывалась в советское время.

В Мариуполе войскам Росгвардии, ВС РФ и ДНР противостоят с украинской стороны подразделения: 36-той бригады морской пехоты, националистического полка «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация), 56-той моторизованной бригады и Нацгвардии. Бои уже идут в одном из жилых районов, в промзонах города и районе порта.

Украинские нацгвардейцы, морпехи, а особенно «азовцы» дерутся с отчаянием обречённых. Недавно им на вертолётах (четырёх Ми-8 и одном Ми-24) были заброшены боеприпасы, но, и этого на долго не хватит. Обратным ходом указанные геликоптеры эвакуировали предположительно иностранных советников и некоторых членов полка «Азов». На вылете из Мариуполя два украинских Ми-8 были сбиты, остальным вертолётам удалось прорваться.

На Николаевском направлении снова наблюдается сосредоточение российских войск. Об этом сообщила британская разведка. Неужели освобождение Одессы и области, а также долгожданная деблокада Приднестровья всё же состоятся?

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что к 1 апреля высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новосёлке. Всё это, судя по всему, прифронтовые/фронтовые пункты боепитания.

Кроме того, стало известно, что за ночь на 1 апреля и в дальнейшем, фронтовой авиацией ВКС РФ были атакованы 92 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, три зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка «Оса», а также 42 района сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ. По данным Минобороны РФ: «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники».