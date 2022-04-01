Крупные силы ВС РФ перемещаются из северного сектора спецоперации в юго - восточном направлении

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1 апреля 2022, 00:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Движение российских войск наблюдаются в Белоруссии и приграничных районах РФ, сообщает блогер Юрий Подоляка. По информации, полученной от местных источников в Черниговской области, также замечено передвижение крупных колонн российских войск, которые предположительно совершают марш из района Киева в юго-восточном направлении. Одна из колонн подошла к Конотопу, который находится в блокаде, но, по договоренности город не штурмовали и в нём находились силы территориальной обороны Украины. Которые попытались сопротивляться, но были мгновенно смяты и рассеяны. В течение дня через Конотоп шли бесконечные колонны российской боевой техники и, возможно, это продолжается сейчас.

Из того, что стало известно благодаря сообщением свидетелей в Черниговской области и других местах, Юрий сделал вывод о концентрации под Киевом сильнейшей группировки войск РФ, которая реально могла овладеть городом. Похоже, от штурма Киева российское командование отказалось, во всяком случае - пока. Куда перемещаются сейчас столь значительные силы ВС РФ пока сказать сложно. Вероятно, они совершают марш на Донбасс, но также можно предположить, что им поставлена другая задача, скажем, связанная с овладением Харькова. Кстати, передвижение крупных сил ВС РФ в указанном районе ТВД подтвердила американское военное ведомство, ссылаясь на данные своей разведки. В Пентагоне сообщают, что колонны российских войск растянулись на марше более чем на 60 км.

На донбасском участке фронта. Украинские войска, отступившие из Изюма в направлении Славянска, закрепляются в н/п Крестище (это всего в 6 км от Славянска). Здесь сосредоточено большое количество живой силы и боевой техники ВСУ. Похоже украинское командование намерено дать на этом рубеже серьёзный бой россиянам, посмотрим, что из этого получится. На правом фланге «Изюмской» группировки ВС РФ, идёт обстрел н/п Барвенково, во всю мощь гремит бой на подступах к нему.

Таким образом участок прорыва российскими войсками расширяется и нивелируется опасность фланговых контрударов со стороны противника. В Славянске готовится эвакуация украинских властей и репрессивных органов. Город спешно укрепляют в инженерном отношении и готовят к уличным боям Местное население ВСУ традиционно будут использовать в качестве живого щита. То же самое происходит в Краматорске. Под Горловкой идёт тяжёлый бой здесь войска ДНР буквально вгрызаются в оборону противника, которая одновременно подвергается сильнейшему артиллерийскому обстрелу и ударам штурмовой авиации. На участке фронта, проходящем по Запорожской области и в юго-западном секторе ДНР, также звучит, не смолкая, канонада и идут упорные бои.

На севере Херсонской области также идут бои. Ране стало известно, что от сюда командованием ВС РФ была снята значительная часть войск и переброшена на Донбасс. ВСУ пытаются это использовать и контратакуют практически постоянно, но безуспешно. Николаевский мэр объявил о подготовке гарнизона города к новому контрнаступлению на Херсон. Как у нас говорят: «Битому неймётся».