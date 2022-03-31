Два вертолёта ВВС ВСУ направлявшиеся в Мариуполь были сбиты, один из них - трофейным «Стингером»

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31 марта 2022, 20:55

Фото: Соцсети

Два вертолёта Ми-8 ВВС Украины, направлявшиеся в Мариуполь были сбиты, почти все, кто в них находился погибли. Один из этих геликоптеров поразили и з переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер» американского производства, доставшегося ополченцам ДНР в качестве трофея. Об этом информирует новостной портал EADaily, ссылаясь на слова замначальника Управления Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина.

Трофейный ПЗРК «Стингер» достался бойцам Народной милиции ДНР в боях за Мариуполь. О событии, происшедшем 31 марта Басурин сказал:«По уточненным данным, один из сбитых украинских вертолетов Ми-8 был уничтожен подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК «Стингер», захваченного в ходе освобождения Мариуполя».

Из его уст также стало известно, что не все находившиеся в сбитых вертолётах погибли: «Двоим боевикам посчастливилось выжить, сейчас с ними проводятся оперативные мероприятия».