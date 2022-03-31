Появился новый вид военно-прикладного стрелкового спорта

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31 марта 2022, 20:28 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

В 2019 году в нашей стране создана Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ФАТСР). В 2021 году Министерство спорта РФ, аккредитовало новый военно-прикладной вид спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» (АТСМ). В спортивных состязаниях по АТСМ спортсмены проходят дистанции, в которые включены тактические задачи, стрельба из различного оружия, метание предметов (нож, саперная лопатка и др.), элементы рукопашного боя и оказание доврачебной помощи.



Это очень интересный военно-прикладной вид спорта, а главное, в соревнованиях может принять участие любой желающий! Первыми участниками соревнований стали воспитанники и выпускники суворовских, нахимовских училищ и учащиеся кадетских корпусов и классов, юнармейцы.



«Развитие нового спорта – это всегда большая работа, направленная на воссоздание системы военно-спортивной подготовки юношей и девушек нашей Отчизны. Здесь и привлечение кадетов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, и повышение уровня физической подготовленности, и воспитание патриотизма, гордости и любви к Родине, определение сильнейших команд и спортсменов среди кадет», – отметил генеральный секретарь ФАТСР Дмитрий Нестеров.



Руководствуясь законодательством о гражданском оружии, специалисты ФАТСР создали для молодёжи ТОКИС – тактико-огневой комплекс имитации стрельбы, тактический тренажер (охолощенное оружие на базе образцов стрелкового оружия принятых на вооружение в рядах Вооруженных Сил РФ, оснащенное лучевым имитатором и датчиком поражения, встроенным на электронном улавливателе сигнала мишени или экипировке спортсмена). Тренажёр создан для совершенствования навыков безопасного владения оружием и отработки тактики действий спортсменов при выполнении упражнений, как индивидуальной, так и групповой.



Тренажер построен на основе наборов комплексов для каждого бойца в группе, состоящих из: лучевого имитатора (на оружии бойца) – датчиков поражения, встроенных в электронном улавливателе сигнала мишени или в снаряжение спортсмена. При попадании сигнала луча из излучателя на датчик поражения происходит звуковой или двигательный сигнал. Использование холостых боеприпасов и пиротехнических средств при стрельбе позволяют максимально приблизить условия выполнения упражнений к реальной боевой обстановке.



«Турнир-презентация АТСМ», который прошел 26 марта 2022 года в МФОЦ ФГАУ ВППКиО ВС РФ «Патриот» привлек внимание не только допризывников: с прошлого года по правилам АТСМ тут проходят Игры для взрослых спортсменов, в гражданском снаряжении. Новизна спорта привлекает все больше участников.



Дмитрий Нестеров обнародовал Меморандум ФАТСР, рассказал о правилах приема в федерацию, планах на 2022 год.



В свою очередь член Президиума ФАТСР, Герой России Вячеслав Сивко, произнес доброе напутственное слово участникам, акцентировав внимание на том, что этот вид спорта может и должен стать семейным, так как нет ограничений по возрасту, было бы желание побеждать. Разумеется, тренироваться, на праздник он приехал со своей дочерью и внуком.



Отмечая важность вовлечения граждан в военно-прикладные виды спорта, член Президиума ФАТСР, генерал-майор Вооруженных Сил РФ Александр Перязев, добавил, что занятия спортом помогают любому человеку стать настоящим бойцом. «Участник соревнований должен не только точно стрелять, а уметь анализировать ситуацию, правильно оценивать риски. Необходимо научиться работать в команде - от этих навыков зависит безопасность, а в конечном итоге и ПОБЕДА!» – подчеркнул Александр Перязев.



Две галереи МФОЦ парка Патриот гостеприимно приняли участников и гостей. Преимущество этой площадки в том, что прохождение упражнения можно наблюдать вблизи, с трибун, при этом важно не забывать про средства безопасности – стрелковые очки и наушники. Те, кто посетил мероприятие впервые, смогли сразу же попробовать свои силы с оружием Токис. После турнира желающим предложили заполнить анкеты и вступить в федерацию, чтобы с инструкторами ФАТСР совершенствовать свои умения и побеждать на региональных и общероссийских чемпионатах.



Федерация армейской тактической стрельбы в России создана по решению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта в России. Ответственным за становление армейской тактической стрельбы в России является заместитель Министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президент ФАТСР - генерал-полковник Иван Бувальцев.